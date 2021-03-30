Вакцина AstraZeneca сменила название
Вакцина против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca сменила название: теперь препарат называется Vaxzevria. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Переименование вакцины произошло на фоне сообщений об осложнениях у привившихся и остановке прививочной компании в ряде государств. Инциденты с вакциной привели к снижению доверия к вакцине в европейских странах, отмечает телеканал «360». Однако позже EMA европейский подтвердил безопасность препарата, напоминает Газета.ру.
Из-за переименования вакцины производители Vaxzevria изменят внешний вид упаковки. Других изменений, связанных со сменой названия препарата, не последует, отмечает РИА ФАН.
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