Вакцина AstraZeneca сменила название

Вакцина против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca сменила название: теперь препарат называется Vaxzevria. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

СМИ: Ученые объяснили потенциальную причину тромбоза после применения AstraZeneca

Переименование вакцины произошло на фоне сообщений об осложнениях у привившихся и остановке прививочной компании в ряде государств. Инциденты с вакциной привели к снижению доверия к вакцине в европейских странах, отмечает телеканал «360». Однако позже EMA европейский подтвердил безопасность препарата, напоминает Газета.ру.

Из-за переименования вакцины производители Vaxzevria изменят внешний вид упаковки. Других изменений, связанных со сменой названия препарата, не последует, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирусВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры