Вакцинация в России приостановлена из-за коронавируса

В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. О таком решении объявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, выступая на заседании комитета Совета федерации по социальной политике.

Он объяснил это тем, что в условиях распространения COVID-19 и так происходит довольно значительная нагрузка на иммунитет, между тем, все без исключения прививки оказывают то или иное влияние на иммунную систему человека, передает RT.

Как подчеркнул замглавы Минздрава, стало ясно, что вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья человека по всему миру.