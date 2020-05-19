Вакцинация в России приостановлена из-за коронавируса
В России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. О таком решении объявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, выступая на заседании комитета Совета федерации по социальной политике.
Он объяснил это тем, что в условиях распространения COVID-19 и так происходит довольно значительная нагрузка на иммунитет, между тем, все без исключения прививки оказывают то или иное влияние на иммунную систему человека, передает RT.
Как подчеркнул замглавы Минздрава, стало ясно, что вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья человека по всему миру.
В связи с этим, вакцина от коронавируса, которая сейчас разрабатывается, станет важнейшим компонентом профилактики заболевания COVID-19. Уже, исходя из этой работы и её результатов, в России будет принято решение по календарю прививок.
Ране стало известно, что компания Moderna из США отчиталась о первых положительных результатах клинических испытаний вакцины против COVID-19, которую тестируют на добровольцах с апреля. Утверждается, что препарат довольно безопасен. Завершающая стадия клинических испытаний запланирована на июль.
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на сессии Всемирной организации здравоохранения, что клинические испытания в нашей стране могут начаться через месяц.
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