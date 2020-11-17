Вакцинация россиян от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной
Вакцина против коронавируса, произведенная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет бесплатной для всех россиян, передает ТАСС слова его гендиректора Рината Максютова.
Об экспорте вакцины можно будет говорить только после удовлетворения спроса на вакцину внутри России, добавил он. При этом у населения РФ будет выбор вакцины, пообещал Максютов.
Ранее сообщалось, что вакцинация населения РФ от коронавируса вакциной центра «Вектор» Роспотребнадзора начнется в 2021 году.
В России уже зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V». Согласно промежуточному анализу данных третьей фазы исследований препарата, вакцина показала эффективность в 92%.
Вакцины разрабатывают и в других странах. Так, немецкий концерн BioTech совместно с американской компанией Pfizer заявил о «более чем 90% эффективности» после первой части третьей фазы исследований.
Препарат намерены зарегистрировать уже в ноябре, в том числе в России. Однако глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине проблемы с поставками из-за сложных условий хранения - препарат нуждается в температуре минус 70-80 по Цельсию.
В свою очередь, американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата, однако, по сообщениям The Guardian, намерена продавать ее только в США.
В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов, тогда как Pfizer стоит около 20 долларов. Ранее сообщалось, что цена на российскую вакцину будет «Спутник V» будет не дороже одной тысячи рублей.
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