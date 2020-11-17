Вакцинация россиян от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной

Вакцина против коронавируса, произведенная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет бесплатной для всех россиян, передает ТАСС слова его гендиректора Рината Максютова.

Об экспорте вакцины можно будет говорить только после удовлетворения спроса на вакцину внутри России, добавил он. При этом у населения РФ будет выбор вакцины, пообещал Максютов.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения РФ от коронавируса вакциной центра «Вектор» Роспотребнадзора начнется в 2021 году.