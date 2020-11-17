В России начались пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор»
Стартовали пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Минздрав выдал «Вектору» разрешение на исследование препарата на лицах старше 60 лет. Количество пациентов составит 180 человек. По прогнозам, тестирование завершится 15 мая 2021 года.
В России уже зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V». Согласно промежуточному анализу данных третьей фазы исследований препарата, вакцина показала эффективность в 92%.
Вакцины разрабатывают и в других странах. Так, немецкий концерн BioTech совместно с американской компанией Pfizer заявил о «более чем 90% эффективности» после первой части третьей фазы исследований.
Препарат намерены зарегистрировать уже в ноябре, в том числе в России. Однако глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине проблемы с поставками из-за сложных условий хранения - препарат нуждается в температуре минус 70-80 по Цельсию.
В свою очередь, американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата, однако, по сообщениям The Guardian, намерена продавать ее только в США.
В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов, тогда как Pfizer стоит около 20 долларов. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что цена на российскую вакцину будет Спутник V будет не дороже одной тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru