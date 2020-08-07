Вакцинация от коронавируса не вызовет эту болезнь

Вакцинация от коронавирусной инфекции не сможет вызвать эту болезнь, так как вакцина не содержит в себе ее живые частицы, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина сделана из частиц аденовируса, которые не смогу размножаться в организме, а потому и принести ему вред.

«Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», — сказал он.

Как сообщалось ранее, до 12 августа разработанная центром имени Гамалеи вакцина против COVID-19 пройдет регистрацию, но еще должна пройти последний этап испытаний.

Ранее НСН сообщала, что за последние сутки число случаев с подтвержденным коронавирусом в России выросло на 5 241 единицу. Всего же эта цифра по всей стране составила 877 135, сообщают в операционном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

