Вакцинация от коронавируса не вызовет эту болезнь
Вакцинация от коронавирусной инфекции не сможет вызвать эту болезнь, так как вакцина не содержит в себе ее живые частицы, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцина сделана из частиц аденовируса, которые не смогу размножаться в организме, а потому и принести ему вред.
«Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», — сказал он.
Как сообщалось ранее, до 12 августа разработанная центром имени Гамалеи вакцина против COVID-19 пройдет регистрацию, но еще должна пройти последний этап испытаний.
Ранее НСН сообщала, что за последние сутки число случаев с подтвержденным коронавирусом в России выросло на 5 241 единицу. Всего же эта цифра по всей стране составила 877 135, сообщают в операционном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru