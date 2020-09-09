В Минздраве рассказали, когда начнётся вакцинация от COVID-19 в регионах

Вакцинация групп риска от коронавирусной инфекции начнется в российских регионах в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцины от COVID-19 в больших объемах в регионы России начнутся в ноябре ‒ декабре текущего года.

{{related_post_q9gAVa9nC}}

Между тем, вакцинация москвичей – в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – началась в эту среду, 9 сентября. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти, отмечает RT.

К слову, центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно и от гриппа, и от коронавируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, для нового препарата потребуется проведение клинических испытаний. Говорить о сроках появления такой универсальной вакцины, как отмечает Гинцбург, пока преждевременно.



