Вакцинация от COVID-19 начнётся во всех регионах до конца недели
Все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19. Её запустят во всех субъектах до конца недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, отмечается, что процесс вакцинации надо организовать таким образом, чтобы он не останавливался и в период январских праздников.
В настоящий момент, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, от COVID-19 уже привились более 150 тысяч россиян, пишет RT. Речь идет о вакцине "Спутник V" — первом в мире препарате для профилактики COVID-19, Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа.
Напомним, в Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают люди из групп риска - врачи, учителя, а также клинеры и администраторы, работающие в медицинских и образовательных учреждениях. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, здравоохранения и городских служб открылась 4 декабря, напоминает Ura.ru.
Получают вакцину жители столицы в возрасте от 18 до 60 лет при отсутствии хронических заболеваний. Также человек не должен быть участником клинических испытаний вакцины от коронавируса, не делать прививок в течение последних 30 дней, не болеть ОРВИ. Противопоказания имеют беременные и кормящие грудью женщины.
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