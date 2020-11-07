Вакцинацию «Спутником V» в Москве могут начать через 2 недели

Гинцбург рассказал агентству, что препарат смогут получить не только те граждане, которые состоят в группе риска. Он отметил, что вакцинация будет производиться по территориальному признаку.

По словам ученого, массовая вакцинация будет доступна благодаря тому, что в гражданский оборот будет выпущено большее количество препарата, чем ранее. За поставку вакцины отвечают сразу три компании: "Генериум", "Р-Фарма" и "Биннофарм".

Директор центра заявил, что к концу ноября в оборот может выйти до полумиллиона доз вакцины. В следующем месяце это число может достигнуть 1,5 миллиона. ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минздрава также передает, что первые партии "Спутника V", отправленные в регионы, приготовлены для врачей и учителей, находящихся в группе риска.