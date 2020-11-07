Вакцинацию «Спутником V» в Москве могут начать через 2 недели
Массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.
Гинцбург рассказал агентству, что препарат смогут получить не только те граждане, которые состоят в группе риска. Он отметил, что вакцинация будет производиться по территориальному признаку.
По словам ученого, массовая вакцинация будет доступна благодаря тому, что в гражданский оборот будет выпущено большее количество препарата, чем ранее. За поставку вакцины отвечают сразу три компании: "Генериум", "Р-Фарма" и "Биннофарм".
Директор центра заявил, что к концу ноября в оборот может выйти до полумиллиона доз вакцины. В следующем месяце это число может достигнуть 1,5 миллиона. ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минздрава также передает, что первые партии "Спутника V", отправленные в регионы, приготовлены для врачей и учителей, находящихся в группе риска.
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