Вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий ввели по всей России

На заседании координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 она отметила, что в настоящее время соответствующие постановления приняты главами управлений ведомства «во всех субъектах РФ».

Ранее Попова заявила, что в некоторых российских регионах задерживают выполнение ПЦР-тестов до пяти-шести, то есть не выполняют поручение о предоставлении результатов анализов на коронавирус в течение суток, сообщает RT.