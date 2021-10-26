Вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий ввели по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех регионах России, сообщает РИА Новости.

Попова: пока не известно, какой уровень антител защищает от COVID-19

На заседании координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 она отметила, что в настоящее время соответствующие постановления приняты главами управлений ведомства «во всех субъектах РФ».

Ранее Попова заявила, что в некоторых российских регионах задерживают выполнение ПЦР-тестов до пяти-шести, то есть не выполняют поручение о предоставлении результатов анализов на коронавирус в течение суток, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРегионыВакцинацияАнна Попова
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