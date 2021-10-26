Вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий ввели по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех регионах России, сообщает РИА Новости.
На заседании координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 она отметила, что в настоящее время соответствующие постановления приняты главами управлений ведомства «во всех субъектах РФ».
Ранее Попова заявила, что в некоторых российских регионах задерживают выполнение ПЦР-тестов до пяти-шести, то есть не выполняют поручение о предоставлении результатов анализов на коронавирус в течение суток, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru