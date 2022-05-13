Вакцинацию детей 6-11 лет от COVID-19 в рамках исследования планируют начать 3 июня

Введение вакцины против коронавируса детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, начался набор добровольцев. Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, уже готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата.

Ранее Гинцбург заявлял, что применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России из-за отсутствия специальных насадок для распыления в носу.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусРоссия
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