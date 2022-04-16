Россия предоставила Венесуэле 2,5 миллиона вакцин

«В эту пятницу в аэропорт Майкетия (Каракас) прибыли 2,5 миллиона вакцин происхождением из Никарагуа в рамках соглашения с Россией», — приводит сообщение РИА Новости.

Вакцины произведены Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, они поступят в больницы и поликлиники Венесуэлы. О каких именно препаратах идет речь, не уточняется. Однако известно, что в Никарагуа открыт научно-производственный комплекс института по производству вакцин от гриппа.

