Россия предоставила Венесуэле 2,5 миллиона вакцин

Венесуэла получила от России 2,5 млн вакцин. Об этом сообщает Министерство иностранных дел южноамериканской республики.

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«В эту пятницу в аэропорт Майкетия (Каракас) прибыли 2,5 миллиона вакцин происхождением из Никарагуа в рамках соглашения с Россией», — приводит сообщение РИА Новости.

Вакцины произведены Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, они поступят в больницы и поликлиники Венесуэлы. О каких именно препаратах идет речь, не уточняется. Однако известно, что в Никарагуа открыт научно-производственный комплекс института по производству вакцин от гриппа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВенесуэлаВакцина
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