Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот
Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в гражданский оборот. Об этом в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — отметила Попова.
Она подчеркнула, что в рамках третьего этапа испытаний в пяти субъектах России три тысячи добровольцев прививают «ЭпиВакКороной», пишет RT.
Анна Попова также отметила, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу, Новосибирск.
А ранее глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о новой тест-системе, которая определяет наличие антител к коронавирусу у людей, прошедших вакцинацию.
По словам Максютова, набор экспресс-тестов был разработан для быстрого выявления специфических иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, что является «эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации».
Глава «Вектора» отметил, что «скрининг осуществляется за 18 минут».
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