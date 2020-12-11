Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в гражданский оборот. Об этом в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в рамках третьего этапа испытаний в пяти субъектах России три тысячи добровольцев прививают «ЭпиВакКороной», пишет RT.

Анна Попова также отметила, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу, Новосибирск.