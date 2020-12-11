Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в гражданский оборот. Об этом в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в рамках третьего этапа испытаний в пяти субъектах России три тысячи добровольцев прививают «ЭпиВакКороной», пишет RT.

Анна Попова также отметила, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу, Новосибирск.

Россия направила документы по вакцине «ЭпиВакКорона» в ВОЗ

А ранее глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о новой тест-системе, которая определяет наличие антител к коронавирусу у людей, прошедших вакцинацию.

По словам Максютова, набор экспресс-тестов был разработан для быстрого выявления специфических иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, что является «эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации».

Глава «Вектора» отметил, что «скрининг осуществляется за 18 минут».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры