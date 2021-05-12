Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в июне
Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может появиться в гражданском обороте через месяц. Об этом сообщил журналистам гендиректор производящей препарат группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев.
Как сообщает ТАСС, директор компании-производителя вакцины рассказал об этом в кулуарах Российского фармацевтического форума.
Игнатьев напомнил, что Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник Лайт» около 10 дней назад (6 мая - прим. НСН).
«Обычно в течение месяца после регистрации препарат поступает в гражданский оборот», — добавил директор «Р-Фарм».
Ранее Центр развития перспективных технологий сообщил, что планирует защитить «Спутник Лайт» от подделки с помощью системы цифровой маркировки, пишут «Невские новости». Она позволит установить происхождение вакцины и ее дальнейшие перемещения.
Вакцина «Спутник Лайт» — первый компонент российского препарата «Спутник V» на основе аденовируса 26-го типа. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после прививки. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Как отмечал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от однокомпонентной вакцины сохраняется в течение 4-6 месяцев, сообщает журнал «Профиль».
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