Вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 показала эффективность 95 процентов
Итоговый анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, передает NBC.
Таким образом, окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось ранее. Компании отчитались о конце третьей фазы испытаний и намерены представить препарат на утверждение «в ближайшие дни».
Препарат намерены зарегистрировать уже в ноябре, в том числе в России. Однако глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине проблемы с поставками из-за сложных условий хранения - препарат нуждается в температуре минус 70-80 по Цельсию.
В свою очередь, американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата, однако, по сообщениям The Guardian, намерена продавать ее только в США.
В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов, тогда как Pfizer стоит около 20 долларов. Ранее сообщалось, что цена на российскую вакцину будет «Спутник V» будет не дороже одной тысячи рублей.
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