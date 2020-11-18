Голикова рассказала, когда поступит в оборот антикоронавирусная вакцина центра «Вектор»
Первые партии вакцины против коронавируса центра «Вектор» поступят в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По словам Голиковой, начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора», передает news.ru.
Замглавы правительства также рассказала, что в Карелии выявлена самая высокая заболеваемость коронавирусом среди российских регионов, пишет «Газета.ру».
Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди депутатов и губернаторов заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране из-за особенностей их работы, сообщает Ura.ru.
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