Новости за ночь: Перечислены противопоказания при вакцинации против COVID-19

Ограничения при вакцинации от коронавируса COVID-19 аналогичны тем, что предъявляют при вакцинации от гриппа, рассказал в интервью радиостанции Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Так, по его словам, противопоказанием для вакцинации является температура тела свыше 37 градусов. Кроме того, за 10-12 часов или даже за сутки до введения препарата нельзя пить алкоголь, отметил специалист.

Жемчугов также призвал пациентов не стесняться задавать вопросы врачу перед прививкой, передаёт RT.

Первая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Массовая добровольная вакцинация начнётся примерно через месяц, первыми прививать будут врачей и других людей из групп риска.

