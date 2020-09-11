В США предположили дату восстановления страны после пандемии
В США спрогнозировали, что страна полностью оправится от последствий пандемии коронавируса к середине или к концу 2021 года. Соответствующее предположение сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РИА Новости.
По словам Фаучи, вакцина от COVID-19 будет доступна до конца текущего года – начала следующего, однако защита большей части населения будет достигнута не ранее середины конца 2021 года.
Эксперт придерживается мнения, что жизнь, «напоминающая ту, где мы были до COVID», наступит в конце следующего года.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились более 6,4 млн человек, из которых 192 тысячи умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru