В США предположили дату восстановления страны после пандемии

В США спрогнозировали, что страна полностью оправится от последствий пандемии коронавируса к середине или к концу 2021 года. Соответствующее предположение сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РИА Новости.

По словам Фаучи, вакцина от COVID-19 будет доступна до конца текущего года – начала следующего, однако защита большей части населения будет достигнута не ранее середины конца 2021 года.

Эксперт придерживается мнения, что жизнь, «напоминающая ту, где мы были до COVID», наступит в конце следующего года.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились более 6,4 млн человек, из которых 192 тысячи умерли.

