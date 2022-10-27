Вакцина от COVID-19 «Конвасэл» вышла в гражданский оборот

Вакцина против коронавирусной инфекции «Конвасэл» вышла в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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По словам Скворцовой, препарат может быть эффективен в борьбе со штаммом COVID-19 «Цербер».

«Думаем, что эффективность "Конвасэла" будет сохранена», — цитирует РИА Новости главу ФМБА.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России двух новых вариантов коронавируса, в том числе «Цербера», напоминает RT. Предполагается, что новые штаммы будут распространяться, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Вероника СкворцоваВакцинаКоронавирус
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