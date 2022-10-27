Вакцина от COVID-19 «Конвасэл» вышла в гражданский оборот

Путин не передавал президенту Украины послание о готовности к мирным переговорам Политолог Салин назвал дело Собчак о вымогательстве политическим СКР завел первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время Лукашенко заявил, что одевается только в одежду белорусского производства