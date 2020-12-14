Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины «Спутник V», пишет Ura.ru.

А ранее в Минздраве РФ выразили надежду на то, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в середине следующего года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС. Он пояснил, что пандемия подойдёт к концу, когда она станет управляемой.

«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», - сообщил Гриднев.



