Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России

Вакцина от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации доставлена во все регионы России. Об этом заявил глава Минздрава России, пишет ТАСС. Михаил Мурашко. Он отметил, что поручение главы государства выполнено и препарат для проведения прививочной кампании получили все субъекты РФ.

По словам Мурашко, вакцинация – это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения заболевания, отмечает RT.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины «Спутник V», пишет Ura.ru.

А ранее в Минздраве РФ выразили надежду на то, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в середине следующего года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС. Он пояснил, что пандемия подойдёт к концу, когда она станет управляемой.

«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», - сообщил Гриднев.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусМинздравРегионыВакцина
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