Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве
Запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска открывается в Москве сегодня, в понедельник, 14 декабря. Ранее об этом в своём блоге написал глава столицы Сергей Собянин.
В новые группы риска вошли работники многофункциональных центров, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, которые, по словам московского мэра, по роду своей работы контактируют с миллионами граждан.
«Рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», - добавил Собянин.
Первые 70 прививочных пунктов открылись в Москве 5 декабря и в первый день на вакцинацию записались 5 тысяч человек. В первую очередь прививку делают врачам и учителям, работникам медицинских и образовательных учреждений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Два корабля столкнулись в Китае
- Маткапиталу нашли новое применение
- Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве
- Посольство РФ назвало безосновательной попытку США обвинить Москву в хакерских атаках
- Трамп пока не планирует делать прививку от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru