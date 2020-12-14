Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве

Запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска открывается в Москве сегодня, в понедельник, 14 декабря. Ранее об этом в своём блоге написал глава столицы Сергей Собянин.

В новые группы риска вошли работники многофункциональных центров, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, которые, по словам московского мэра, по роду своей работы контактируют с миллионами граждан.

«Рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», - добавил Собянин.

Первые 70 прививочных пунктов открылись в Москве 5 декабря и в первый день на вакцинацию записались 5 тысяч человек. В первую очередь прививку делают врачам и учителям, работникам медицинских и образовательных учреждений.