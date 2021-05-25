Вакцина от COVID-19 для животных подешевела на 15%

Стоимость двух доз препарата «Карнивак-Ков» уменьшилась с 588 до 500 рублей, сообщил Россельхознадзор.

Ковидпросвет. Что мешает вакцинации?

В ведомстве отметили, что снижение стоимости связано с повышением спроса на вакцину и ожидаемым увеличением объемов производства. В будущем наценка на препарат не будет превышать 30%.

Вакцина «Карнивак-Ков» является единственным в мире препаратом от коронавирусной инфекции для животных. Создать вакцину удалось за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных. Препарат обладает низкой реактогенностью и безвреден для домашних питомцев.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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