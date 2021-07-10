Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве

Уточняется, что в каждый пункт завезено не более 850 доз.

Павильоны, где есть «КовиВак», расположены в столичных парках и скверах: в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке имени 850-летия Москвы, парке «Северное Тушино», Дюссельдорфском и Гончаровском парках.

Напомним, вакцину «КовиВак» разработали ученые в Центре Чумакова. Препарат основан на лишенном инфекционных свойств вирусе SARS-CoV-2, сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

