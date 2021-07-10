Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве
Москвичи снова могут привиться отечественной вакциной против коронавируса «КовиВак» - она появилась с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Прививку можно сделать без предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Уточняется, что в каждый пункт завезено не более 850 доз.
Павильоны, где есть «КовиВак», расположены в столичных парках и скверах: в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке имени 850-летия Москвы, парке «Северное Тушино», Дюссельдорфском и Гончаровском парках.
Напомним, вакцину «КовиВак» разработали ученые в Центре Чумакова. Препарат основан на лишенном инфекционных свойств вирусе SARS-CoV-2, сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве
- В России установлен новый суточный максимум погибших от коронавируса - 752 человека
- В Центризбиркоме опровергли информацию о переносе выборов в Госдуму
- Экс-разведчица США объяснила неготовность своей страны к войне с Россией
- В Кремле рассматривают возможность переноса выборов
- Биолог оценил вероятность заразиться штаммом «дельта» без маски
- В Афганистане заявили о содержащихся в тюрьмах страны россиянах
- Врач рассказала о влиянии жары на переболевших COVID-19
- Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
- На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru