СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта

О планах заняться поставками по параллельному импорту заявили и в Ozon. По словам управляющего директора компании Сергея Белякова, по такой схеме удалось ввезти продукцию Apple, возможна закупка «тяжелого люкса» холдингов LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и других) и Kering (Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

Маркетплейс Wildberries отказался от комментариев. Однако близкий к компании источник рассказал, что ретейлер намерен начать параллельный импорт самостоятельно при дефиците каких-либо позиций.

Российские власти легализовали параллельный импорт на фоне западных санкций после начала спецоперации на Украине. Теперь без разрешения правообладателя можно ввозить в РФ более 50 групп товаров иностранных брендов, в том числе электронику и бытовую технику, комплектующие для автомобилей, промышленное оборудование, одежду и обувь, напоминает Ura.ru.

