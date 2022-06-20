СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта
Крупнейшие маркетплейсы России начали самостоятельно ввозить товары в рамках параллельного импорта, таким образом компании хотят наладить продажу брендов, временно или окончательно ушедших их страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Газета указывает, что «Яндекс.Маркет» открыл несколько вакансий, связанных с международными закупками. Как пояснили в компании, маркетплейс занят поиском новых каналов товаров, в том числе техники и электроники, а также развивает начатый ранее прямой импорт. По данным источника, «Яндекс» создает отдельное подразделение для ввоза продукции по новой схеме. Кроме того, собеседник рассказал, что на склады поступили партии электроники и бытовой техники брендов, свернувших бизнес в РФ. Продукция каких компаний была закуплена, не уточняется.
О планах заняться поставками по параллельному импорту заявили и в Ozon. По словам управляющего директора компании Сергея Белякова, по такой схеме удалось ввезти продукцию Apple, возможна закупка «тяжелого люкса» холдингов LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и других) и Kering (Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent и другие).
Маркетплейс Wildberries отказался от комментариев. Однако близкий к компании источник рассказал, что ретейлер намерен начать параллельный импорт самостоятельно при дефиците каких-либо позиций.
Российские власти легализовали параллельный импорт на фоне западных санкций после начала спецоперации на Украине. Теперь без разрешения правообладателя можно ввозить в РФ более 50 групп товаров иностранных брендов, в том числе электронику и бытовую технику, комплектующие для автомобилей, промышленное оборудование, одежду и обувь, напоминает Ura.ru.
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