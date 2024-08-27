В Zvonko Digital не подтвердили разрыв отношений с лейблом «Союз Мьюзик»

Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов не подтвердил и не опроверг разрыв партнерских отношений с звукозаписывающим лейблом «Союз Мьюзик».

Исполнительный директор цифрового дистрибутора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в интервью НСН воздержался от комментариев по поводу выхода из числа партнеров звукозаписывающего лейбла «Союз Мьюзик».

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Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что один из старейших звукозаписывающих лейблов в России «Союз Мьюзик» вышел из числа партнеров крупнейшего цифрового дистрибутора контента Zvonko Digital, при этом последний консолидирует активы якобы перед продажей потенциальному инвестору. Коннов не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ.

«Это уже четвертая статья в подобном стиле, мы такое не комментируем», — заявил он.

Ранее стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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