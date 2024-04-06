Японская сеть фастфуда запустила лейбл для своего персонала, который любит создавать музыку
Японская сеть ресторанов быстрого питания Mos Burger запустила звукозаписывающий лейбл для своего персонала, рассказали в компании.
Отмечается, что уже открыт прием заявок от начинающих музыкантов, которые работают в бургерных. Поучаствовать в конкурсе могут только сотрудники Mos Burger, у которых нет контрактов с другими лейблами, говорится на сайте. Некоторые музыканты получат поддержку продюсера Тошиюки Эбихара, помощь в создании песен, съемке клипов и продвижении.
Дебютный релиз лейбла запланирован на сентябрь. В течение лета жюри будут выбирать тех, с кем подпишут контракт.
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