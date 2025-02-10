Отмечается, что лидер республики Алан Гаглоев выразил соболезнования родным и близким российского солдата, указав, что подвиг Тасболата Ибрашева «навсегда останется в сердцах осетинского народа».

«Проявив беспримерное мужество и самоотверженность, он в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году с пулемётом в руках преградил путь целой грузинской военной колонне», - говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Россия не рассматривает вариант возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

