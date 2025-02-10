В зоне СВО погиб солдат РФ, в 2008 году перегородивший путь грузинской колонне

Российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, который в 2008 году перегородил путь грузинской колонне, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

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Отмечается, что лидер республики Алан Гаглоев выразил соболезнования родным и близким российского солдата, указав, что подвиг Тасболата Ибрашева «навсегда останется в сердцах осетинского народа».

«Проявив беспримерное мужество и самоотверженность, он в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году с пулемётом в руках преградил путь целой грузинской военной колонне», - говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Россия не рассматривает вариант возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

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ТЕГИ:Южная ОсетияВоеннослужащиеСпецоперация

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