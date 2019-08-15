В Жуковском рассказали, как организована доставка багажа пассажиров А-321

Первый заместитель гендиректора «Рампортаэро» Евгений Солодилин рассказал, как организована доставка багажа пассажирам самолёта А-321, совершившего экстренную посадку в поле утром 15 августа.

«Часть пассажиров написала заявление, они попросили отправить их багаж в Симферополь. Завтра из нашего аэропорта и, возможно, из “Домодедова” мы отправим их багаж. Несколько пассажиров остались сегодня дожидаться багажа. И они его получат», — заявил Солодилин.

По его словам, аэропорт предпринимает все усилия, чтобы отправить часть багажа в Симферополь сегодня, тем же рейсом, что и пассажиров, решивших не отменять полёт.

«Если мы сейчас оперативно решим, то с рейсом, который уходит в 20:25 из “Домодедова”, мы также планируем отравить часть багажа. Если это не получится, завтра же, первым рейсом всё это будет отправлено. Пассажиры, которые отказались от перелёта, написали заявления на отправку их вещей по месту их пребывания. Также багаж пассажиров, живущих в других регионах, будет отправлен в течение одного-двух дней. Если пассажир не оставлял заявление, он может позвонить в справочную службу нашего аэропорта, там ему в течение часа, когда будет доставлен его багаж», — сообщил представитель аэропорта.

Ранее Евгений Солодилин рассказал о том, как будет происходить отправка пассажиров А-321. Также он назвал суммы компенсаций, которые ждут всех граждан, находившихся на борту лайнера во время аварийной посадки.

