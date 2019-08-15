Представитель аэропорта Жуковский рассказал о дальнейшей судьбе пассажиров самолёта А-321

Из аэропорта «Жуковский» в Симферополь улетели семеро пассажиров самолёта А-321, совершившего жёсткую посадку в поле утром 15 августа. Об этом на пресс-подходе рассказал первый заместитель гендиректора авиахолдинга «Рампортаэро» Евгений Солодилин, пишет RT.

По его словам, в данный момент в «Домодедове» находится 39 человек, которые вылетят в 22:25. Ещё ожидается отправка 30 человек.

Кроме того, 57 человек попросили вернуть деньги за билеты и отказались от перелёта. Остальные пассажиры меняют даты вылета.

Добавим, также стало известно, что всем пассажирам этого рейса выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей. Сумма компенсации пострадавшим будет определена позже, она будет отличаться.

Напомним, ранее стало известно, что число пострадавших при жёсткой посадке самолёта А-321 в Подмосковье возросло до 74 человек. Судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле. Причиной поломки стали птицы, попавшие в оба двигателя. Судно садилось с убранным шасси, экипаж отключил сломанные двигатели, чтобы не допустить возгорания.

