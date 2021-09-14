В «ЖКХ Контроль» рассказали, что делать при встрече с мошенником

Открывать дверь газовщику человек обязан, это в наших интересах, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук в пресс центре НСН.

«Но этот газовщик должен был предупредить о приходе, это объявление должно было быть. У него спецформа, у него удостоверение, которое вы можете сфотографировать, и по телефону диспетчера вы можете узнать, кто работает сегодня в доме», - добавил он.

Ранее ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что делать при возникновении проблем в начале отопительного сезона.

