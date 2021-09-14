В «ЖКХ Контроль» рассказали, что делать при встрече с мошенником
Эксперты отрасли рассказали в пресс-центре НСН, как отличить мошенника от работника газовой службы.
По вопросу проведения каких-либо работ и проверок необходимо связываться с управляющей компанией, заявил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН.
«Взаимодействовать с мошенником не надо, это априори проигрышный сценарий. Если к вам пришел человек в форме специализированной газовой организации, позвоните в управляющую организацию, они знают, когда проходят какие-то проверки», - рассказал Костянов.
Открывать дверь газовщику человек обязан, это в наших интересах, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук в пресс центре НСН.
«Но этот газовщик должен был предупредить о приходе, это объявление должно было быть. У него спецформа, у него удостоверение, которое вы можете сфотографировать, и по телефону диспетчера вы можете узнать, кто работает сегодня в доме», - добавил он.
Ранее ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что делать при возникновении проблем в начале отопительного сезона.
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