«Начнется бардак!» В ОНФ призвали не менять отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Изменение отопительных норм не решит проблему взрывов в жилых домах, зато будет очень дорого стоить. Такую точку зрения в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Ранее депутат Госдумы Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас.

Калинина уверена, что такая инициатива не поможет исключить несчастные случаи, подобные трагедии в Ногинске.

«Взрывы газа происходят не от того, что люди топят или оставляют включенными плиты. У нас старая система газификации. Нет индикаторов, которые могли бы тормозить подачу газа в случае утечки. Нужно подходить системно. Проблема не в том, что люди в Ногинске обогревались газом и забыли его выключить. Нет! Проблема в том, что системы газоснабжения старые. Им по 50-60 лет в многоквартирных домах. А капитальный ремонт запланирован на 2035-2043 годы. Проблема с проведением осмотров систем газоснабжения в квартирах. У нас есть люди, которые не заключили договор на техническое обслуживание газовых систем. Проблема в законодательстве, которое не выполняется в принципе. А не в конкретном случае», - отметила эксперт по ЖКХ.