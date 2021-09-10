«Начнется бардак!» В ОНФ призвали не менять отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Эксперт по ЖКХ Светлана Калинина считает, что изменение отопительных норм не решит проблему взрывов в жилых домах, а лишь приведет к подорожанию услуг.
Изменение отопительных норм не решит проблему взрывов в жилых домах, зато будет очень дорого стоить. Такую точку зрения в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.
Ранее депутат Госдумы Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, при этом такая температура должна держаться три дня, а не пять, как сейчас.
Калинина уверена, что такая инициатива не поможет исключить несчастные случаи, подобные трагедии в Ногинске.
«Взрывы газа происходят не от того, что люди топят или оставляют включенными плиты. У нас старая система газификации. Нет индикаторов, которые могли бы тормозить подачу газа в случае утечки. Нужно подходить системно. Проблема не в том, что люди в Ногинске обогревались газом и забыли его выключить. Нет! Проблема в том, что системы газоснабжения старые. Им по 50-60 лет в многоквартирных домах. А капитальный ремонт запланирован на 2035-2043 годы. Проблема с проведением осмотров систем газоснабжения в квартирах. У нас есть люди, которые не заключили договор на техническое обслуживание газовых систем. Проблема в законодательстве, которое не выполняется в принципе. А не в конкретном случае», - отметила эксперт по ЖКХ.
По ее словам, изменение отопительных норм не решит главный вопрос – количество взрывов в жилых домах – а приведет к еще большему бардаку.
«Не надо привязываться к одному случаю. Взрыв газа был не из-за того, что люди отопились. Это не решит вопрос. Да, три дня было холодно. Но в любом случае дома, даже панельные, так быстро не остывают. Чуть-чуть закрыли форточку, включили обогреватель маленький… Не стоит из-за этого включать систему отопления. Начнется бардак! Просто полнейший бардак. Три дня холодно – надо включать? В каждом субъекте это отдельная история. Это же не просто залить систему, включить – выключить. Люди должны понимать, что за это надо платить. Потому что по закону подготовка к зиме требует дополнительных финансовых затрат для управляющих компаний. Люди готовы будут платить за это? Надо не просто включить такую инициативу в законодательство. Надо еще и людям объяснить, что за это придется платить», - заявила Калинина.
В Ногинске 8 сентября в жилом доме взорвался бытовой газ. Обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.
Судя по информации СМИ, причиной взрыва мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры.
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