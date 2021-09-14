Названы причины проблем при начале отопления квартир
Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что делать при возникновении проблем в начале отопительного сезона.
Зачастую возникают проблемы при старте отопления в квартирах, для их устранения необходимо обратиться в диспетчерскую, заявил эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук в пресс центре НСН.
«Я не знаю таких случаев, когда запускают дом и сто процентов все квартиры прогрелись. Воздушные пробки были и всегда будут, для этого есть дежурный сантехник, который, получив от диспетчера заявку о холодном стояке, приходит, все сделает и заработает. Причин две: либо воздух, либо не подготовлена система к отоплению, если она не промывалась. Раз хотя бы в три-пять лет после капитального ремонта система должна промываться», - рассказал он.
Число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры, заявил НСН ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
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