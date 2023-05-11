В Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом

По его словам, это связано с использованием централизованного отопления, так как в условиях российского климата оно «наиболее экономично и надежно», однако требует периодического проведения профилактических работ.

По его словам, отказаться от отключения воды в летний период можно только после замены всех металлических труб на синтетические, которые «более надежны».

«Синтетические трубы... не выходят из строя дольше металлических... их можно контролировать при помощи дистанционной диагностики... Но полная замена займет очень много времени», - подчеркнул Крохин.

Он добавил, что в ближайшее время жителям России можно рассчитывать только на сокращение сроков отключения горячего водоснабжения.

Ранее в связи с окончанием отопительного сезона в Санкт-Петербурге отключили регулярное теплоснабжение, сообщают «Невские новости».

