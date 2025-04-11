Жена Василия Ливанова опровергла сообщения об удалении тромба у актера
11 апреля 202510:29
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщении СМИ о якобы проведенной операции по удалению тромба у актера, сообщает «Абзац».
Она назвала эту информацию прошлогодней новостью.
«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли», - пояснила супруга Василия Ливанова.
Telegram-канал Mash сообщил, что Ливанову якобы сделали операцию, чтобы удалить тромбы.
Ранее директор Долиной опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое бутлегеров пойдут под суд за реализацию контрафактной водки
- Жена Василия Ливанова опровергла сообщения об удалении тромба у актера
- Девочка с затонувшего в Хургаде батискафа умерла в больнице
- Над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ
- В ВТБ назвали три актуальных схемы мошенничества с банковскими картами
- В Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы
- Экс-игрок сборной России и «Ахмата» Семенов завершил карьеру
- Балерина Волочкова обвинила депутатов Госдумы в «обдирании народа» штрафами
- СМИ: Уиткофф направился в Россию, где может встретиться с Путиным
- Стоимость золота достигла рекордного значения в $3240
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru