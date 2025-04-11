Жена Василия Ливанова опровергла сообщения об удалении тромба у актера

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщении СМИ о якобы проведенной операции по удалению тромба у актера, сообщает «Абзац».

Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены»

Она назвала эту информацию прошлогодней новостью.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли», - пояснила супруга Василия Ливанова.

Telegram-канал Mash сообщил, что Ливанову якобы сделали операцию, чтобы удалить тромбы.

Ранее директор Долиной опроверг слухи о проблемах со здоровьем певицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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