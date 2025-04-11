Над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ
11 апреля 202510:27
Украинский беспилотник ликвидировали над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, БПЛА сбили около 08:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - уточнили в Минобороны.
Ранее военные ликвидировали в Белгородской области пять беспилотников ВСУ, напоминает RT. Еще 25 дронов были сбиты над Курской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru