Над Белгородской областью ликвидировали беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник ликвидировали над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Над Курской областью уничтожили еще два беспилотника

По данным ведомства, БПЛА сбили около 08:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - уточнили в Минобороны.

Ранее военные ликвидировали в Белгородской области пять беспилотников ВСУ, напоминает RT. Еще 25 дронов были сбиты над Курской областью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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