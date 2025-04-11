Девочка с затонувшего в Хургаде батискафа умерла в больнице

Девочка, остававшаяся в больнице Хургады после крушения батискафа, умерла. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

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В Египте 27 марта затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, а также граждане Египта и Индии. На данный момент сообщается о шести погибших (среди них двое детей), еще 18 граждан получили травмы различной тяжести, семь из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

Ранее врач Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина, которая выжила после крушения батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте, рассказала, что пережила клиническую смерть.

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