Девочка с затонувшего в Хургаде батискафа умерла в больнице

В Египте 27 марта затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, а также граждане Египта и Индии. На данный момент сообщается о шести погибших (среди них двое детей), еще 18 граждан получили травмы различной тяжести, семь из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

Ранее врач Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина, которая выжила после крушения батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте, рассказала, что пережила клиническую смерть.

