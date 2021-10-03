Более 35 тысяч жителей Ленобласти остались без водоснабжения
На Большом Невском водоводе в Ленинградской области произошла авария, в результате которой более 35 тыс. человек остались без водоснабжения, сообщает ТАСС.
Речь идет о жителях города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района.
В настоящее время специалисты устраняют аварию. Повреждение водовода обнаружено рядом с деревней Феклистово. На время ремонтных работ населенные пункты обеспечат водой из бочек.
Восстановить водоснабжение планируется в течение 48-72 часов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Стала известна цель новой мутации COVID-19
- Более 35 тысяч жителей Ленобласти остались без водоснабжения
- Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 12 человек
- Жильцам эвакуированного в Нижнем Новгороде дома разрешили вернуться в свои квартиры
- Экзитполы: правящая партия Грузии празднует победу
- В Хабаровском крае автобус съехал в кювет: восемь пострадавших
- Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления орехов
- В Приморье отмечают увеличение численности амурских тигров и леопардов
- Саакашвили в ближайшие часы выдвинут обвинение
- Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru