Более 35 тысяч жителей Ленобласти остались без водоснабжения

На Большом Невском водоводе в Ленинградской области произошла авария, в результате которой более 35 тыс. человек остались без водоснабжения, сообщает ТАСС.

Речь идет о жителях города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района.

В настоящее время специалисты устраняют аварию. Повреждение водовода обнаружено рядом с деревней Феклистово. На время ремонтных работ населенные пункты обеспечат водой из бочек.

Восстановить водоснабжение планируется в течение 48-72 часов.

