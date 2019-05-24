В защиту участников БДСМ-выпускного была создана петиция

По словам автора петиции, ничего откровенно вызывающего в действиях выпускников не было, уточняет Газета.ру. Кроме того, он отмечает, что закон таким поступком школьники не нарушили. По мнению автора петиции, теперь ребятам придется тратить время на «бесконечные беседы с полицейскими», поэтому в петиции содержится требование оставить их в покое и дать спокойной готовиться к ЕГЭ.

Ранее стало известно, что родители школьницы, которая пришла на выпускной в полицейской форме, будут оштрафованы. В ведомстве напомнили, что за ношение формы российских правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН призвал не расценивать поведение подростков как сознательное нарушение общественных норм и закона. По его словам, молодые люди находятся в таком возрасте, когда их обуревают противоречивые желания — выделиться из толпы и стать частью общества.

