«Подростки очень хотят выделиться. Подростковый возраст очень парадоксальный: с одной стороны, они очень хотят влиться в сообщество, не хотят быть аутсайдерами, а с другой стороны, хотят быть оригинальными. Как это сделать, чтобы это было социально приемлемо, они в свои 16-17 лет не знают. Поэтому, думаю, если посмотреть на ситуацию их глазами, им казалось, что они придумали нечто неплохое и оригинальное. Я уверен, что девушка не знала, что нельзя носить полицейскую форму, не будучи правоохранителем. Тем более, откуда ей такое в 11 классе знать. Ей форма шла, и она гордилась, что она такая красивая. Поскольку это такая социальная неопытность, незрелость, я бы сказал, что всё это скорее смешно, чем пахнет какой-то уголовщиной», — заключил сексолог.

Также он не поддержал увольнение директора учебного заведения. Кроме того, выбор в качестве костюма старшеклассников образа зайцев, по его мнению, ещё не говорит о сознательном желании школьников указать на сексуальный подтекст.

«Это как когда принц Гарри на костюмированную вечеринку нарядился в эсесовскую форму. Был жуткий скандал, пока с ним не побеседовали специалисты. Ему было 19 лет, но он ничего не знал о бомбёжках Лондона. Он глубоко раскаивался. Так и тут, я допускаю, что выпускники не очень-то знали, что зайчик — символ неутомимого секса, порнографии. Я вас уверяю, что мало кто из взрослых это знает. Поэтому, были для них зайчики символом секса или просто способом поиграть, большой вопрос. Я считаю, что увольнение директора в этом случае перебор. Нельзя быть такими придирчивыми к подросткам», — заверил Полеев.

Добавим, по словам директора школы, где произошёл «БДСМ-флешмоб», как окрестили происшествие в соцсетях, поведение старшеклассников стало неожиданным для администрации. Ученики 11 класса пришли на занятия в обычной одежде, а после быстро переоделись и вышли на крыльцо школы. Там должно было пройти выступление учеников другого класса, которое в результате было сорвано. Директор заявила, что всё случилось неожиданно, и учеников просто никто не успел остановить.

Ранее в эфире НСН заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург выступил против расследования инцидента и наказания его участников.

