В Запорожской области выплатят компенсации пострадавшим при обстрелах ВСУ

Власти Запорожской области ввели единовременную компенсацию за вред, причиненный жизни и здоровью, для пострадавших в результате обстрелов украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Евгения Балицкого.

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Руководитель региональной администрации 30 августа подписал указ о введении выплат. Получить компенсацию могут граждане Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, других государств, а также лица без гражданства, пострадавшие в период с 24 февраля.

«Размер компенсаций составит: семьям погибших из числа гражданского населения — миллион рублей; лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья — 750 тысяч рублей; лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья — 500 тысяч рублей», — отмечается в заявлении.

Кроме того, гражданам, которые получили ранения, контузии или увечья легкой и средней степени тяжести, выплатят 100 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацииОбстрелВСУРегионыУкраина
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