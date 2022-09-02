Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией

Как отметил чиновник, местные жители понимают, кто именно наносит удары, поэтому активнее выступают за воссоединение с Россией, пишет «Свободная пресса».

«Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей», — подчеркнул Рогов в беседе с порталом «Украина.ру».

Чиновник напомнил, что 45 тысяч жителей региона уже подали заявление на получение российского паспорта, еще большее количество местного населения стоит в очередях в паспортные столы.

«Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», — подчеркнул член главного совета администрации.

Ранее Рогов сообщил, что сейчас обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, пишет RT. Чиновник связал это с приездом на электростанцию специалистов МАГАТЭ.

