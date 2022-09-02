Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией

Обстрелы со стороны Украины Запорожской атомной электростанции и мирных городов на подконтрольных РФ территориях вызывают у местных жителей стремление быстрее связать жизнь региона с Россией. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

До 12 человек из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС

Как отметил чиновник, местные жители понимают, кто именно наносит удары, поэтому активнее выступают за воссоединение с Россией, пишет «Свободная пресса».

«Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей», — подчеркнул Рогов в беседе с порталом «Украина.ру».

Чиновник напомнил, что 45 тысяч жителей региона уже подали заявление на получение российского паспорта, еще большее количество местного населения стоит в очередях в паспортные столы.

«Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», — подчеркнул член главного совета администрации.

Ранее Рогов сообщил, что сейчас обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, пишет RT. Чиновник связал это с приездом на электростанцию специалистов МАГАТЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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