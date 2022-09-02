Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией
Обстрелы со стороны Украины Запорожской атомной электростанции и мирных городов на подконтрольных РФ территориях вызывают у местных жителей стремление быстрее связать жизнь региона с Россией. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, местные жители понимают, кто именно наносит удары, поэтому активнее выступают за воссоединение с Россией, пишет «Свободная пресса».
«Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Именно поэтому в движение "Мы вместе с Россией" идут тысячи людей», — подчеркнул Рогов в беседе с порталом «Украина.ру».
Чиновник напомнил, что 45 тысяч жителей региона уже подали заявление на получение российского паспорта, еще большее количество местного населения стоит в очередях в паспортные столы.
«Получается, Киев активно нам помогает. <…> Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», — подчеркнул член главного совета администрации.
Ранее Рогов сообщил, что сейчас обстановка на Запорожской АЭС спокойная, новых обстрелов не было, пишет RT. Чиновник связал это с приездом на электростанцию специалистов МАГАТЭ.
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