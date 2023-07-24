В Запорожской области представят к госнаграде погибшего военкора Журавлева

«Ростиславу будет присвоен орден "За заслуги перед Запорожской областью", к сожалению, посмертно», — отметил глава региона в эфире Первого канала.

Кроме того, власти Запорожской области намерены ходатайствовать перед российским руководством о награждении Журавлева правительственной наградой.

В минувшую субботу четыре журналиста РИА Новости и «Известий» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Минобороны, украинские войска применили кассетные боеприпасы. В результате Журавлев погиб при эвакуации, еще трое журналистов были ранены, их состояние стабильное.

