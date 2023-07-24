В Запорожской области представят к госнаграде погибшего военкора Журавлева
Власти Запорожской области представят к государственной награде военного корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего при обстреле региона. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.
«Ростиславу будет присвоен орден "За заслуги перед Запорожской областью", к сожалению, посмертно», — отметил глава региона в эфире Первого канала.
Кроме того, власти Запорожской области намерены ходатайствовать перед российским руководством о награждении Журавлева правительственной наградой.
В минувшую субботу четыре журналиста РИА Новости и «Известий» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Минобороны, украинские войска применили кассетные боеприпасы. В результате Журавлев погиб при эвакуации, еще трое журналистов были ранены, их состояние стабильное.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X
- Трамп подверг критике Байдена за признание о нехватке боеприпасов у США
- Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова
- Путин заявил о товарообороте РФ со странами Африки почти в $18 млрд
- Shot: Дрон кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области
- Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами
- Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации
- Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
- В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель
- Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru