В Запорожской области потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище

По словам чиновника, киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше Запорожской АЭС по течению: как минимум четыре ГЭС прекратили сброс воды, пишет RT. Рогов указал, что международная общественность не реагирует на действия украинской стороны.

«В случае, если уровень воды продолжит снижаться, то речь может идти об экологической катастрофе для местной фауны, а также безопасности работы самой АЭС», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Рогов заключил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и международные экологические и правозащитные организации должны действовать на упреждение, «чтобы остановить обезумевшие киевские власти».

Ранее Владимир Рогов сообщил о стягивании дополнительных сил ВСУ на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, напоминает телеканал «360».

