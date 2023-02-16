В Запорожской области потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище
Украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, расположенное в нижнем течении Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
По словам чиновника, киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше Запорожской АЭС по течению: как минимум четыре ГЭС прекратили сброс воды, пишет RT. Рогов указал, что международная общественность не реагирует на действия украинской стороны.
«В случае, если уровень воды продолжит снижаться, то речь может идти об экологической катастрофе для местной фауны, а также безопасности работы самой АЭС», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
Рогов заключил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и международные экологические и правозащитные организации должны действовать на упреждение, «чтобы остановить обезумевшие киевские власти».
Ранее Владимир Рогов сообщил о стягивании дополнительных сил ВСУ на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз
- Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя
- Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу
- Экс-офицер разведки США: Путин проявляет восхитительное терпение
- СМИ: США запросили данные по делу о въезде в Аргентину беременных россиянок
- В Запорожской области потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище
- Актриса Барбара Брыльска заявила, что в России «невозможно жить»
- Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области
- Посольство России в США назвало подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма
- В Госдуме допустили увеличение бюджетных мест в южных вузах для жителей новых регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru