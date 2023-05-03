В Запорожской области отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
3 мая 202320:23
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил об ограничении празднования Дня Победы в регионе.
По его словам, в Запорожской области не будет парада Победы и массового шествия «Бессмертного полка».
Глава региона объяснил ограничения соблюдением мер безопасности. Он предупредил о возможности провокаций со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Кремль не повлияла на планы по проведению Парада Победы на Красной площади, передает «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru