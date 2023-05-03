В Запорожской области отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил об ограничении празднования Дня Победы в регионе.

Парад Победы 9 мая отменили в Липецке

По его словам, в Запорожской области не будет парада Победы и массового шествия «Бессмертного полка».

Глава региона объяснил ограничения соблюдением мер безопасности. Он предупредил о возможности провокаций со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Кремль не повлияла на планы по проведению Парада Победы на Красной площади, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПраздникДень Победы

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