Парад Победы 9 мая отменили в Липецке

В Липецке и Ельце отменили парады Победы, которые должны был пройти 9 мая, сообщил региональный глава Игорь Артамонов.

Власти Брянской области отменили парадные шествия в День Победы

По его словам, в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий в День Победы возможны провокации. Артамонов отметил, что небольшие праздничные мероприятия пройдут в парках.

«Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы. Но и рисковать людьми мы не имеем права», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Военные парады в честь Дня Победы также отменили в Крыму, Севастополе, Курске, Белгороде и ряде других российских городов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что местные власти сами должны принять решение о проведении праздничных мероприятий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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