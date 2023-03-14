В Запорожской области начался перерасчет пенсий
В Запорожской области начался перерасчет пенсий по российскому законодательству. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда РФ Дмитрий Погорский, передает РИА Нововсти.
По его словам, идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий. Особый порядок распространяется на жителей, постоянно проживающих в новых регионах с 30 сентября 2022 года.
Ранее министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова заявила, что согласно российским законам каждый человек имеет право выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного.
По её словам, с 1 сентября 2023 года изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным и родители смогут сами выбрать, какой язык их дети будут учить в качестве родного - русский или украинский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru