Пенсии в России повысятся с 1 апреля

С 1 апреля в России состоится ежегодная индексация социальных пенсий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Минтруд: Вопрос о новой пенсионной реформе не рассматривается

По ее словам, выплату увеличат на 3,3 процента. По данным на осень 2022 года, социальную пенсию получили около 3,5 млн россиян. Выплата положена людям, не заработавшим на страховую пенсию по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца или оставшимся без родителей вовсе.

Напомним, темпы роста социальной пенсии выше фактической инфляции, которая в 2022 году составила 11,9%.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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