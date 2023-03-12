Пенсии в России повысятся с 1 апреля

По ее словам, выплату увеличат на 3,3 процента. По данным на осень 2022 года, социальную пенсию получили около 3,5 млн россиян. Выплата положена людям, не заработавшим на страховую пенсию по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца или оставшимся без родителей вовсе.

Напомним, темпы роста социальной пенсии выше фактической инфляции, которая в 2022 году составила 11,9%.

