Пенсии в России повысятся с 1 апреля
С 1 апреля в России состоится ежегодная индексация социальных пенсий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.
По ее словам, выплату увеличат на 3,3 процента. По данным на осень 2022 года, социальную пенсию получили около 3,5 млн россиян. Выплата положена людям, не заработавшим на страховую пенсию по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца или оставшимся без родителей вовсе.
Напомним, темпы роста социальной пенсии выше фактической инфляции, которая в 2022 году составила 11,9%.
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