В Запорожской области до августа ввели запрет на продажу алкоголя
4 мая 202319:47
В Запорожской области с пятого мая вводится запрет на розничную продажу, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Указ коснется запрета на розничную продажу, отметил он. Рестрикция продлится до 3 августа текущего года.
При этом ограничения являются частичными - жителям области можно будет покупать пиво, сидр, пуаре и медовуху.
В случае нарушения указа физическое лицо подвергнется штрафу до 40 тысяч рублей, юридическое - до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru