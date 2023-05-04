В Запорожской области до августа ввели запрет на продажу алкоголя

Указ коснется запрета на розничную продажу, отметил он. Рестрикция продлится до 3 августа текущего года.

При этом ограничения являются частичными - жителям области можно будет покупать пиво, сидр, пуаре и медовуху.

В случае нарушения указа физическое лицо подвергнется штрафу до 40 тысяч рублей, юридическое - до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

