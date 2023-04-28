Малышева призвала россиян не растирать детей водкой

Малышева пояснила, что детская кожа - небарьерный орган, и поэтому внутрь организма проникают молекулы этанола. Попадание в спирта организм вредит в любых дозах, добавила она.

Ее соведущий Андрей Продеус пояснил, что раньше так делали, потому что из-за быстрого испарения алкоголя можно снизить температуру, однако вреда от этой процедуры «в сотни раз больше».

