Малышева призвала россиян не растирать детей водкой

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян не растирать детей водкой в надежде сбить температуру. С такой просьбой она выступила на передаче «Жить здорово!».

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Малышева пояснила, что детская кожа - небарьерный орган, и поэтому внутрь организма проникают молекулы этанола. Попадание в спирта организм вредит в любых дозах, добавила она.

Ее соведущий Андрей Продеус пояснил, что раньше так делали, потому что из-за быстрого испарения алкоголя можно снизить температуру, однако вреда от этой процедуры «в сотни раз больше».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДетиЗдоровьеАлкогольЕлена Малышева

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