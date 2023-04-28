Малышева призвала россиян не растирать детей водкой
28 апреля 202319:28
Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян не растирать детей водкой в надежде сбить температуру. С такой просьбой она выступила на передаче «Жить здорово!».
Малышева пояснила, что детская кожа - небарьерный орган, и поэтому внутрь организма проникают молекулы этанола. Попадание в спирта организм вредит в любых дозах, добавила она.
Ее соведущий Андрей Продеус пояснил, что раньше так делали, потому что из-за быстрого испарения алкоголя можно снизить температуру, однако вреда от этой процедуры «в сотни раз больше».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Экс-советник Кучмы уличил Зеленского во вранье про контрнаступление
- Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины
- Видео журналиста Карлсона обошло по просмотрам ролик Байдена о выдвижении
- Таганский районный суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста
- Кабмин распорядился приостановить публикацию статистики по нефти
- Малышева призвала россиян не растирать детей водкой
- Кулеба призвал не считать украинское контрнаступление последней битвой
- Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам вне потолка цен
- Олег Браташ станет главным тренером вернувшейся в КХЛ «Лады»
- «Формула 1»: Пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru