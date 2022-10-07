В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки ЗАЭС
Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской атомной электростанции пока нет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, на энергоблоках ведутся профилактические работы. Однако для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи.
«Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени - до недели - и потребует большие объемы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить», — заключил член главного совета ВГА.
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