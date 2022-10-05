«Плюнуть нельзя!»: России предрекли «гигантские траты» на Запорожскую АЭС

«Эта станция, конечно, далеко не подарок, поскольку Украина ее "запустила". Она старая, пять энергоблоков выработали свой ресурс, необходимо проводить работы по ее модернизации, связанные с продлением ресурсов, заменой оборудования, приборов, автоматики и много чего другого. Конечно, это гигантские траты. Украина этим не занималась, они только продлевали ресурс на бумаге. Объясняется это во многом тем, что "Энергоатом", куда входят все четыре АЭС на Украине, был банкротом на протяжении 7-8 лет. Стригли деньги», - сказал Кузнецов.

По его словам, часть энергии Запорожской АЭС экспортировалось в Евросоюз, а сама она является аналогом Балаковской станции.

«До начала спецоперации Украина продавала в ЕС 10% энергии, которую вырабатывает Запорожская АЭС. Все закончено с этим ЕС, пускай они дровами топят. Запорожская станция – это почти полный аналог Балаковской АЭС, которая находится недалеко от Саратова, только на Запорожской станции шесть энергоблоков, а на Балаковской – четыре, они практически одинаковые. Запорожская АЭС в свое время обеспечивала порядка 20% всей вырабатываемой электроэнергии на Украине. Она давала электроэнергию в такие промышленные центры, как Мариуполь, на завод "Запорожсталь" и другие крупные энергопотребляющие предприятия», - рассказал эксперт.

При этом Кузнецов назвал неразумным закрытие Запорожской АЭС из-за дороговизны модернизации.

«Это не разумно. В ближайшие 10-15 лет никто не будет строить новые энергоблоки АЭС, а электроэнергия нужна. Естественно, надо проводить работы по продлению этого ресурса. Донбасс, Луганск, Мариуполь… Надо смотреть на перспективу. Вполне возможно, что спецоперация и дальше будет продолжаться. Рядом Крым. А взять и отказаться, просто взять, плюнуть и бросить нельзя, потому что она нужна и для восстановления территорий, но не прыжками, а постепенно», - подчеркнул профессор.

Он указал, что весь мир идет по пути продления ресурсов АЭС, поскольку строительство новых энергоблоков обходится в миллиарды.